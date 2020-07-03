Телефоны Honor - отличный бюджетный смартфон

Телефоны Honor появившись на рынке относительно недавно, стремительно завоевали широкой популярности. Они выпускаются в стильном, современном дизайне, имеют достаточно хорошие характеристики и отличную цену.
Honor является дочерним брендом китайской корпорации Huawei, однако именно на него приходится большая доля продаж смартфонов, выпускаемых основной компанией. Причина в том, что и смартфоны Хонор, и Хуавей имеют практически одинаковую начинку. Но в первом случае пользователь приобретает только устройство, а в последнем – доплачивает еще и за бренд. Ввиду этого, если искать телефон с оптимальнным сочетанием цены и качества, то Honor станет отличным решением.
Каждый телефон Хонор достоин внимания, однако по количеству продаж популярными моделями являются:
Несмотря на разность характеристик, все смартфоны Хонор – это достаточно качественные модели, которые имеют длительный срок эксплуатации.
Чтобы ремонт смартфонов Honor был проведен действительно качественно и с гарантией, следует обращаться в сервисный центр. В Москве обслуживание гаджетов этого бренда осуществляет СЦ Честр и предлагает:
Оформить заказ на ремонт телефона Honor можно на сайте сервисного центра. Здесь же представлены отзывы, контакты и полный перечень предоставляемых услуг с ценами.
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