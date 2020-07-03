Телефоны Honor - отличный бюджетный смартфон

Телефоны Honor появившись на рынке относительно недавно, стремительно завоевали широкой популярности. Они выпускаются в стильном, современном дизайне, имеют достаточно хорошие характеристики и отличную цену.

Honor является дочерним брендом китайской корпорации Huawei, однако именно на него приходится большая доля продаж смартфонов, выпускаемых основной компанией. Причина в том, что и смартфоны Хонор, и Хуавей имеют практически одинаковую начинку. Но в первом случае пользователь приобретает только устройство, а в последнем – доплачивает еще и за бренд. Ввиду этого, если искать телефон с оптимальнным сочетанием цены и качества, то Honor станет отличным решением.

Популярные модели телефонов Honor

Каждый телефон Хонор достоин внимания, однако по количеству продаж популярными моделями являются:

Honor 9S – одна из самых бюджетных моделей, обладающая весьма скромными характеристиками. Небольшой дисплей (5,45 дюймов), тыловая камера 8 Мп, 32 Гб памяти и процессор Mediatek – этих функций более чем достаточно для повседневного использования смартфона, а вот цена не может не радовать.

Honor 10 Lite – недорогой телефон с хорошими рабочими характеристиками. Смартфон имеет 64 Гбайт памяти, заряда хватает на рабочий день, имеется датчик отпечатков пальцев на спинке устройства.

Honor 9C – гаджет, получивший обновленное железо и дизайн. Экран достаточно большой для чтения книг (6,39 дюймов), тройная камера позволяет делать качественные снимки, имеется NFC для оплаты с электронного кошелька.

Honor 9X – большая, яркая модель ставшая хитом продаж среди молодежи. Ключевое достоинство – выдвижная фронтальная камера. Другие преимущества: яркий и стильный дизайн, большой объем памяти, огромный экран.

Honor View 30 Pro – модель, работающая на мощном процессоре с памятью 8/256 Гбайт. Особенностью выступает возможность снимать видео в формате 4K, OLED дисплей и датчик отпечатков на экране.

Несмотря на разность характеристик, все смартфоны Хонор – это достаточно качественные модели, которые имеют длительный срок эксплуатации.

Ремонт телефонов Honor

Чтобы ремонт смартфонов Honor был проведен действительно качественно и с гарантией, следует обращаться в сервисный центр. В Москве обслуживание гаджетов этого бренда осуществляет СЦ Честр и предлагает:

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