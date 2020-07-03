Виды и отличия рабочей спецодежды

В полной классификации спецодежды можно выделить несколько основных признаков, по которым она подразделяется на основные группы. Это степень защитных свойств, комплектность, сезонность и виды спецовки. Во всех ГОСТах, независимо от отраслевой принадлежности предприятий выделяются три основных вида рабочей одежды:
В нормативных документах указано, что допускаются различные детали кроя, формы и размеры воротников, карманов, рукавов, фурнитуры. Поэтому несмотря на достаточно ограниченный набор предметов одежды, современные модели спецодежды выглядят очень разнообразно.
По комплектации наборы выдаваемой рабочих спецодежды примерно одинаковы. Только для зимнего варианта в одежду добавляется утеплитель.
По защитным свойствам основными группами спецодежды будут:
Все защитные свойства рабочей одежды обеспечиваются за счет использования тканей с нужными техническими характеристиками. Например, при испытании тканей по соответствию защите от механических воздействий проводится проверка на сопротивление волокон проколам, порезам, захватам движущимися частями механизмов.
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