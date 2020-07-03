Виды и отличия рабочей спецодежды

В полной классификации спецодежды можно выделить несколько основных признаков, по которым она подразделяется на основные группы. Это степень защитных свойств, комплектность, сезонность и виды спецовки. Во всех ГОСТах, независимо от отраслевой принадлежности предприятий выделяются три основных вида рабочей одежды:

Плечевая одежда для защиты верхних частей тела. Это куртки блузы, наплечники, халаты. Как указано в ГОСТе она может покрывать туловище полностью или частично.

Поясная одежда, защищающая нижнюю часть тела рабочего. К этой группе относятся брюки и юбки. Также может покрывать туловище или полностью или частично.

Плечепоясная одежда, это одежда из двух первых групп, соединенная в единое целое. Такая, как комбинезоны и полукомбинезоны.

В нормативных документах указано, что допускаются различные детали кроя, формы и размеры воротников, карманов, рукавов, фурнитуры. Поэтому несмотря на достаточно ограниченный набор предметов одежды, современные модели спецодежды выглядят очень разнообразно.

Комплектность рабочей одежды:

По комплектации наборы выдаваемой рабочих спецодежды примерно одинаковы. Только для зимнего варианта в одежду добавляется утеплитель.

Костюмы — два или три предмета спецовки, которые дополняют друг друга по функциональности. Они могут быть различными по степени защиты и сезонному назначению. Примеры костюмов для работников различных специальностей можно посмотреть в этом каталоге barnaul.spets.ru.

Комплекты спецодежды — включают несколько видов защитных средств. Сюда включаются комплекты из курток и брюк или полукомбинезонов, дополненных жилетами, головными уборами и обувью.

Комплекты СИЗ — также два или несколько предметов, которые дополняют защитные функции. Например, комбинезон с головным убором, перчатки, сигнальный жилет и сапоги или ботинки.

Защитные свойства спецовки

По защитным свойствам основными группами спецодежды будут:

от общепроизводственных загрязнений;

от механических воздействий;

с повышенной устойчивостью к истиранию;

от высоких температур;

термостойкая (для сварщиков, сталеваров, пожарных и т.п.);

с химзащитой;

гигиеническая, для медицинских учреждений и работников общепита;

сигнальная со светоотражающими элементами, обеспечивающими видимость при любой погоде на большом расстоянии.

Все защитные свойства рабочей одежды обеспечиваются за счет использования тканей с нужными техническими характеристиками. Например, при испытании тканей по соответствию защите от механических воздействий проводится проверка на сопротивление волокон проколам, порезам, захватам движущимися частями механизмов.

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