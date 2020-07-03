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Общество

Начальник Нижегородского кадетского корпуса Сергей Лузин ушел из жизни

04 июля 2020 10:26  [272] Общество
Фото предоставлено региональным министерством образования

Фото предоставлено региональным министерством образования

Министерство образования, науки и молодежной политики области глубоко скорбит в связи с кончиной Сергея Михайловича Лузина, начальника Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам.

Всю свою жизнь Сергей Михайлович посвятил великому делу - служению Отечеству.
В 1979 году окончил Казанское высшее танковое училище. До 2010 года проходил службу в рядах Вооруженных сил России на командных должностях.

Окончил службу в воинском звании полковника.

После увольнения с военной службы работал на руководящих должностях в ДОСААФ России, администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области, в 2015-2016 гг. руководил Центральным музеем бронетанкового вооружения и техники России.

Кандидат экономических наук, кандидат педагогических наук.

За время службы был награжден государственными наградами Российской Федерации.

"За годы деятельности Сергей Михайлович зарекомендовал себя грамотным и чутким руководителем, настоящим профессионалом, человеком неравнодушным к людям и ответственным за свое дело. Светлая память о Сергее Михайловиче останется в наших сердцах", - сказано в некрологе.

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