Начальник Нижегородского кадетского корпуса Сергей Лузин ушел из жизни

Фото предоставлено региональным министерством образования
Министерство образования, науки и молодежной политики области глубоко скорбит в связи с кончиной Сергея Михайловича Лузина, начальника Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам.
Всю свою жизнь Сергей Михайлович посвятил великому делу - служению Отечеству.
В 1979 году окончил Казанское высшее танковое училище. До 2010 года проходил службу в рядах Вооруженных сил России на командных должностях.
Окончил службу в воинском звании полковника.
После увольнения с военной службы работал на руководящих должностях в ДОСААФ России, администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области, в 2015-2016 гг. руководил Центральным музеем бронетанкового вооружения и техники России.
Кандидат экономических наук, кандидат педагогических наук.
За время службы был награжден государственными наградами Российской Федерации.
"За годы деятельности Сергей Михайлович зарекомендовал себя грамотным и чутким руководителем, настоящим профессионалом, человеком неравнодушным к людям и ответственным за свое дело. Светлая память о Сергее Михайловиче останется в наших сердцах", - сказано в некрологе.
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