Депутаты Думы Нижнего Новгорода проанализировали транспортное сообщение деревни Новопокровское Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

3 июля года состоялось выездное совещание по вопросу транспортного сообщения деревни Новопокровское.

Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, в совещании приняли участие председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович, директор департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко, и. о. директора департамента транспорта Нина Бочарова и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.

Участники совещания осмотрели находящуюся в муниципальной собственности дорогу, связывающую деревню Новопокровское с улицей Академика Сахарова, и потенциальные места для размещения разворотной площадки школьного автобуса.

По результатам осмотра администрации Советского района было дано поручение в течение месяца провести ямочный ремонт и вырубку зеленых насаждений, ограничивающих видимость на отдельных участках дороги, а также убрать мусор с обочин, после чего будет решаться вопрос организации дорожного движения на узких местах дороги.

Следующим этапом, по словам Нины Бочаровой, станет обращение в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области для организации движения в деревню Новопокровское школьного автобуса.

В сопровождении местных жителей участники совещания также осмотрели дорогу, связывающую деревню Новопокровское с улицей Маршала Малиновского.

По словам представителя ТИЗ "Новое Покровское" Александра Кручинина, дорога была построена местными жителями за свой счет и нуждается в узаконивании, поскольку частично проходит по землям, переданным компании "Инградстрой" для жилищного строительства.

Как сообщил Александр Герасименко, по просьбе местных жителей администрация города обратится в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области для установления на дорогу сервитута.

"Администрация города пригласила нас в деревню Новопокровское с тем, чтобы, наконец, сдвинуть с места застарелую проблему дороги. И как представитель депутатского корпуса, и как неравнодушный житель, я, конечно, хочу решить этот вопрос. Мы увидели дорогу, которая является муниципальной, какие там есть проблемы – все они решаемые, дело времени и желания. Мы попросили администрацию, чтобы нам предоставили план действий и сроки. Вторая, более удобная для местных жителей дорога, является проблемной с точки зрения наложения юридических интересов. Этот вопрос можно решить только с помощью минимущества области, и мы вместе с администрацией будем следить за этим вопросом", - рассказал председатель постоянной комиссии по транспорту и связи Станислав Прокопович.

"Наверное, надо делать и ту, и другую дорогу. И уже сами жители выберут, по какой дороге им удобнее и безопаснее доехать до работы или отправить ребенка в школу. Полномочия муниципалитета – обеспечить им этот выбор", - резюмировал Станислав Прокопович

СПРАВКА:

Деревня Новопокровское была включена в состав Нижнего Новгорода в декабре 2005 года.

До присоединения к Советскому району областного центра населенный пункт входил в состав Афонинского сельсовета Кстовского района.