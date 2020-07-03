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Общество

Горячую телефонную линию проведет управление по труду и занятости населения Нижегородской области 6-26 июля

04 июля 2020 11:49  [200] Общество

С 6 по 26 июля в рабочие дни с 08:00 до 20:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все региональные центры занятости проводят горячую телефонную линию.

Сотрудники управления и специалисты центров занятости населения проконсультируют граждан об изменениях в организации работы службы занятости населения (о подаче документов через портал "Работа в России") и в законодательстве о занятости населения: об увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия по безработице всем потерявшим работу после 1 марта 2020 года.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, индивидуальным предпринимателям расскажут об увеличении минимального пособия по безработице, о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия, дадут пояснения о дополнительной выплате в 3000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27.

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