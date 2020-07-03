Более 12 тысяч жителей Нижегородской области уже вылечились от COVID-19 Общество

Более 66% нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровело и выписано из больниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

За последние сутки выздоровели еще 294 человека. На сегодня общее число нижегородцев, которые справились с болезнью, достигло 12 151 человека. Среди российских регионов, по состоянию на 4 июля, Нижегородская область находится на 4 месте по числу выписанных за минувшие сутки пациентов.

По данным на 4 июля 2020 года, в регионе подтверждено еще 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 397 человек.

При этом около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

По данным на 4 июля, в Нижегородской области 416 624 человека сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,8% и составил 13 007 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 7 449 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 201,9 теста на 100 тысяч населения.

На территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".

Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе.

Кроме того, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводят НПФ "Хеликс" (Москва) и ООО "Лаборатория Гемотест" (Люберцы, Московская область).