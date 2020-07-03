Автозаводский район показал наибольшую активность в Нижнем Новгороде в ходе онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства Общество

Автозаводский район Нижнего Новгорода продемонстрировал наибольшую активность в областном центре в ходе рейтингового онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Автозаводском районе участие в голосовании приняло более 8,5 тысячи человек. На выбор автозаводцам представлено девять территорий. Это зона вдоль озера по ул. Пермякова, площадка, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом №3 по ул. Газовской и домами №3 и №6 по ул.Дружаева. Также в списке парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода, бульвар на улице Дьяконова, 2-я очередь Сквера Славы, бульвар по ул.Школьной, культбаза в микрорайоне Северный. Кроме того, автозаводцам предлагают проголосовать за территорию на ул. Шнитникова - от водозабора до ул. Фучика, а также за площадку, ограниченную ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом №20 по ул. Дьяконова и домом №7а по ул. Дружаева.

На втором месте по числу проголосовавших в Нижнем Новгороде – Канавинский район, здесь свое мнение выразило почти 4 тысячи жителей. Им на выбор представлено также 9 пространств: скверы по ул. Октябрьской Революции у ДК им. В.И. Ленина, а также по ул. Гордеевской (от д.14 до д.28), сквер Чкалова, три природно-рекреационные территории вдоль озера Сортировочного, озера Вторчермета и озера Больничное, сквер по ул.Марата, площадь перед кинотеатром «Канавинский» и территория вдоль домов №2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова.

Замыкает тройку лидеров Сормовский район, где в рейтинговом голосовании приняли участие больше 3,2 тысяч жителей. На благоустройство претендуют скверы на пр. 70 лет Октября, бульваре Юбилейном, на ул. Культуры у кинотеатра "Ракета", скверы "Сосны", "Дружба" и имени Ленинского Комсомола по ул.Планетной. В списке также сквер имени дважды героя Советского Союза В.Г. Рязанова по ул. Шимборского, бульвар Юбилейный и сквер по ул.Культуры, у д. №№11/2 и 13.

Напомним, рейтинговое голосование стартовало в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек 23 июня на портале golosza.ru. Оно завершится 6 июля.

"Приглашаю нижегородцев активнее принимать участие в выборе общественных пространств, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в следующем году! Именно от вашего выбора зависит, как именно преобразится любимый сквер или набережная, где появятся детская или спортивная площадки, фонтан либо специальная территория для выгула собак", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Принять участие в голосовании по поводу выбору объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.

В перечень территорий, вынесенных на голосование, вошло 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.