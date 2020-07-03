Новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы в 33 районах Нижегородской области Общество

В 33 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

12 151 житель региона, то есть 66% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровел.

По данным на 4 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 18 397 человек, из них 8 807 человек проживают в Нижнем Новгороде, 9 590 – в районах и городских округах Нижегородской области. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 1 340 жителей Дзержинска, у 1059 человек в Павловском районе, у 663 – в г.о. Бор, у 559 – в Кстовском районе, у 478 - в Богородском районе, у 445 – в г.о. Семеновский, у 431 человека - в Кулебакском районе, у 424 – в Дивеевском районе.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня 2020 года. Ранее, 21 мая, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района, 16 июня - в городском округе город Выкса.

Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево.

Как уже сообщалось, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы.

Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.