"Спрос и предложение на дистанционное образование выросли на долгосрочную перспективу", - Вячеслав Никонов Общество

Фото предоставлено НРО Единой России

3 июля председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Госдумы от Нижегородской области, член фракции "Единой России" Вячеслав Никонов принял участие в заседании Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", заседание прошло под председательством руководителя совета, академика РАН Александра Чубарьяна в формате видеоконференции на тему "Образовательные организации высшего образования в условиях пандемии и после нее".

В своем выступлении глава думского Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил, что получил в последнее месяцы много писем, в которых выражается обеспокоенность якобы имеющимися планами перехода на тотальное дистанционное образование, причем как в школах, так и в вузах.

"Думаю, что мы - как представители государственной власти и как Общественный совет - должны успокоить наших сограждан. Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование, конечно, не существует. Это были экстренные меры, которые себя оправдали в значительной степени, потому что иначе мы бы не смогли завершить учебный год", - пояснил Вячеслав Никонов.

Вместе с тем, депутат отметил, что в области дистанционного образования реально достигнуты серьезные позитивные изменения.

"На протяжении многих лет, в том числе и в Комитете по образованию и науке, обсуждались вопросы дистанционного образования, цифровизации образования. За несколько недель мы сделали серьезный рывок вперед, причем долгосрочный, и нам этот опыт явно пригодится. Гораздо больше людей готово сейчас преподавать онлайн, гораздо больше людей готово учиться онлайн. И спрос, и предложение на дистанционное образование выросли", - отметил парламентарий.

Вячеслав Никонов выразил надежду, что с 1 сентября образовательная система перейдет на обычный нормальный режим обучения, но в любом случае нужно совершенствовать те наработки, которые были получены в период пандемии. И здесь очень важен вопрос инфраструктуры, обеспеченности школ, вузов и отдельных учащихся инструментами для дистанционного образования. Действующие образовательные стандарты требуют повсеместного использования компьютеров и широкополосного Интернета.

"Хотелось бы, чтобы это подтолкнуло отечественных производителей гаджетов, компьютеров и так далее. Это мог быть серьезный национальный проект", - сказал депутат.

В числе первоочередных проблем Вячеслав Никонов назвал также решение вопросов, связанных с нормативным и финансовым обеспечением дистанционного образования, точечной настройкой действующего законодательства.