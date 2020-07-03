Последние новости рубрики Экономика
04 июля 2020 15:11  [185] Корпорация развития Нижегородской области и компания "Сурбана Джуронг" подписали меморандум о намерениях
04 июля 2020 11:26  [161] Цены на лук и морковь снизились в Нижегородской области
03 июля 2020 14:32  [297] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 8%
01 июля 2020 13:59  [374] Находящихся на грани увольнения нижегородцев временно трудоустроят
30 июня 2020 13:14  [525] Агентство НКР присвоило кредитный рейтинг банку "Открытие" на уровне AA+(RU)
29 июня 2020 17:00  [506] Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется построить к сентябрю
27 июня 2020 17:15  [466] Административное давление на бизнес значительно снизилось в Нижегородской области
27 июня 2020 12:59  [474] "Более 30 нижегородских молодёжных проектов получат поддержку в рамках конкурса "Драйверы роста", - Глеб Никитин
26 июня 2020 18:23  [672] Выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария"
26 июня 2020 16:59  [443] Федеральная субсидия для перевода нижегородского транспорта на природный газ увеличена в два раза
Экономика

Корпорация развития Нижегородской области и компания "Сурбана Джуронг" подписали меморандум о намерениях

04 июля 2020 15:11  [185] Экономика

Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов и генеральный директор компании "Сурбана Джуронг" Чун Чонг Йео подписали меморандум о намерениях.Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Документ, в частности, предусматривает совместную деятельность по разработке концепции развития территории промышленных парков, научных центров, создаваемых Корпорацией и правительством Нижегородской области.

Меморандум закрепляет договоренности, достигнутые в рамках встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями компании в ноябре 2019 года.

"Основным направлением деятельности "Сурбана Джуронг" является строительство и развитие инфраструктуры Сингапура, а также реализация проектов на международном уровне. Так, компания участвовала в генеральном планировании инфраструктуры промышленного парка и глубоководного порта в Мьянме. Поэтому мы видим хорошие перспективы сотрудничества с этими партнерами на уровне нижегородского региона", - отметил Тимур Халитов.

Напомним, для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

СПРАВКА:

"Сурбана Джуронг, Лтд." – сингапурская государственная консалтинговая компания, специализирующаяся на инфраструктуре и развитии городских территорий.

Она была образована 22 июня 2015 года в результате слияния двух компаний: "ДжиТиСи Корпорейшн" (JTC Corporation) и "Темасек Холдингс" (Temasek Holdings).

Компания принимала участие в реализации проектов по развитию территорий в Псковской области, Приморском и Краснодарском краях.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph