Корпорация развития Нижегородской области и компания "Сурбана Джуронг" подписали меморандум о намерениях Экономика

Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов и генеральный директор компании "Сурбана Джуронг" Чун Чонг Йео подписали меморандум о намерениях.Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Документ, в частности, предусматривает совместную деятельность по разработке концепции развития территории промышленных парков, научных центров, создаваемых Корпорацией и правительством Нижегородской области.

Меморандум закрепляет договоренности, достигнутые в рамках встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями компании в ноябре 2019 года.

"Основным направлением деятельности "Сурбана Джуронг" является строительство и развитие инфраструктуры Сингапура, а также реализация проектов на международном уровне. Так, компания участвовала в генеральном планировании инфраструктуры промышленного парка и глубоководного порта в Мьянме. Поэтому мы видим хорошие перспективы сотрудничества с этими партнерами на уровне нижегородского региона", - отметил Тимур Халитов.

Напомним, для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

СПРАВКА:

"Сурбана Джуронг, Лтд." – сингапурская государственная консалтинговая компания, специализирующаяся на инфраструктуре и развитии городских территорий.

Она была образована 22 июня 2015 года в результате слияния двух компаний: "ДжиТиСи Корпорейшн" (JTC Corporation) и "Темасек Холдингс" (Temasek Holdings).

Компания принимала участие в реализации проектов по развитию территорий в Псковской области, Приморском и Краснодарском краях.