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Общество

Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа

04 июля 2020 16:49  [1507] Общество

Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на ряде территорий региона, в том числе в и в областном центре, в ближайшие три часа прогнозируются грозы, ливни, возможно выпадение града. Порывы ветра могут достигать скорости 18 м/с.

Ситуация,по всей видимости, сохранится ночью и днем 5 июля.

МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Не исключены локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков. Возможна активизация оползневых процессов.

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