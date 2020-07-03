Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа Общество

Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на ряде территорий региона, в том числе в и в областном центре, в ближайшие три часа прогнозируются грозы, ливни, возможно выпадение града. Порывы ветра могут достигать скорости 18 м/с.

Ситуация,по всей видимости, сохранится ночью и днем 5 июля.

МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Не исключены локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков. Возможна активизация оползневых процессов.