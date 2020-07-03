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Политика

"Благополучие граждан – это общенациональный приоритет на все обозримое будущее", - Наталья Назарова

05 июля 2020 09:14  [101] Политика

Фото: Единая Россия

"Голосование за поправки в главный документ страны показало стремление большей части россиян не только к сохранению имеющихся социальных гарантий, но и к дальнейшему поступательному развитию национальной экономики и защите прав граждан", - прокомментировала депутат Государственной думы, член фракции "Единой России" Наталья Назарова по итогам общероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ.

"Проект Основного закона ставит перед обществом и государством четкую практическую цель: исходя из ответственности перед нынешним и будущим поколениями, обеспечить благополучие граждан. Это и есть общенациональный приоритет на всё обозримое будущее", - сказала она.

Парламентарий добавила, что принятие поправок в Конституцию, инициированных президентом России Владимиром Путиным, создает новую историю нашей страны, ставит задачи, позволяющие России достичь новых рубежей, несмотря на все имеющиеся неблагоприятные факторы.

"Теперь депутаты Госдумы должны будут внести изменения в действующее федеральное законодательство в соответствии с одобренными поправками в Конституцию. Это большая и ответственная работа, и мы приступим к ней в ближайшие дни", - подчеркнула Наталья Назарова.

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