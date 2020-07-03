Более 800 домов и 42 социальных объекта остались без горячей воды на Бору Общество

Нарушение подачи горячего водоснабжения произошло на Бору 5 июля 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области. Согласно информации, под отключение попали 840 жилых домов, где проживает 72 367 человек, а также 42 социально-значимых объекта. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Восстановить водоснабжение планируется к 15:00.

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