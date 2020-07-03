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Происшествия

Мужчина погиб в "пьяном" ДТП в Выксе

05 июля 2020 12:47  [346] Происшествия

Мужчина погиб в "пьяном" ДТП в Выксе Нижегородской области 5 июля 2020 года. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 2:30 - Ford Mondeo столкнулся с Ford Focus на ул. Красных Зорь. По предварительной информации, водитель Ford Mondeo находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП один пассажир Ford Focus погиб, водитель и еще один пассажир пострадали. Также повреждения получил пассажир Ford Mondeo. 

В отношении водителя Ford Mondeo составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

 

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