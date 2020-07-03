Штрафы за нарушения ПДД в электронном виде начали приходить нижегородцам с 1 июля Общество

Штрафы за нарушения ПДД в электронном виде начали приходить нижегородцам с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С этого дня ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" совместно с АО "Почта России" перешли на новый формат работы. Доставка уведомлений осуществляется с использованием портала Госуслуг и сервисов "Почты России". Всего за три дня выписано 30 275 штрафов, из них уже 1 542 - в электронном виде.

"Раньше доставка постановлений об административных правонарушениях в части дорожного движения осуществлялась исключительно "бумажным" способом. Электронный формат более удобен, в первую очередь, для самих автолюбителей. Так, например, исключается возможность потери и запоздания штрафа, а значит - водитель сможет использовать свое право на получение скидки в 50% на его оплату. Кроме того, такой способ отправки штрафов экономит и бюджетные средства", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Если автолюбитель не зарегистрирован на портале Госуслуг, то доставка постановлений о штрафах будет осуществляться в прежнем "бумажном" формате.

Есть три способа подключения электронных заказных писем для физических лиц, зарегистрированных на Госуслугах.

Первый - через сайт Почты России. Для этого необходимо зайти на данный портал с использованием учетной записи Госуслуг. После этого активизировать в настройках пункт "Доставка писем в электронном виде", указав адрес, e-mail и телефон.

Второй способ - через сайт Госуслуг. Для этого необходимо в личном кабинете выбрать меню "Настройки" и зайти в раздел "Онлайн-доставка заказных писем" и добавить адреса, на которые приходят письма от государственных органов.

Третий способ - через мобильное приложение "Почта России". Его можно скачать через App Store или Google Play. После этого пройти процедуру регистрации для получения доступа в личный кабинет и авторизироваться на Госуслугах, нажав на баннер на первой странице мобильного приложения Почты России "Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении" или через меню "Ещё", в разделе "Мой профиль", нажав на баннер "Подключите аккаунт Госуслуг". Вы сможете получать уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении". После подтверждения аккаунта на Госуслугах вас перенаправят в мобильное приложение "Почта России".

Отметим, что для проверки подключения к ЭЗП в мобильном приложении нужно перейти в меню "Ещё" в раздел "Настройки". Появилась вкладка "Госпочта. Получать Госпочту. Получать уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении и на сайте zakaznoe.pochta.ru" с включенным ползунком.

Также проверить подключение ЭЗП можно и на сайте zakaznoe.pochta.ru и на сайте Госуслуг в настройках Личного кабинета.

Письма передаются по защищенным каналам. Тайна переписки охраняется статьей 63 закона "О связи" 126-ФЗ. При этом для удобства поступающие письма будут храниться в Личном кабинете.

Необходимо отметить, что сам механизм обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, остается без изменений.