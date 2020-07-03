БК "НН" выступит в Лиге чемпионов в новом сезоне Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" станет участником регулярного чемпионата Лиги чемпионов в сезоне 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В пятницу, 3 июля баскетбольная Лига чемпионов опубликовала полный список из 28 команд, среди которых оказался и "Нижний Новгород".



Отметим, что в чемпионате 32 команды делятся на 4 группы по 8 команд в каждой. Остальные четыре участника соревнования будут определены из 16 команд по итогам предварительных отборов.



Жеребьевка квалификационных раундов и групповой стадии состоится 15 июля, а старт пятого сезона турнира запланирован на 13 октября 2020 года.



При этом БК "НН" впервые за последние четыре года начнет сезон без участия в квалификации. Три предыдущих года подряд "Нижний Новгород" получал приглашение только в квалификационный этап. В сезоне 2017/2018 БК "НН" в двухматчевом противостоянии уступил бельгийскому "Антверп Джайентс", вышел из отборочного тура и смог сыграть только во втором клубном турнире ФИБА – Кубке Европы.



Год спустя, в сезоне 2018/2019, игроки клуба преодолели три квалификационных раунда с португальским "Порту", греческим "Арисом" и чешским "Пардубице". По итогам того сезона "Нижний" стал первым российским клубом, попавшим в плей-офф Лиги Чемпионов и дошедшим до четвертьфинала.



Прошлый сезон начался с двух побед над польской "Легией" во втором квалификационном раунде. "Нижний" занял третье место в группе и в 1/8 финала встретился с французским "Дижоном". К сожалению, из-за пандемии решающий матч серии был перенесен. Руководство турнира планирует завершить соревнование осенью: в сентябре-октябре будет проведен "Финал восьми". До него "Нижний Новгород" и "Дижон" проведут решающий матч 1/8 финала.