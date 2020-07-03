Нижегородцы на предстоящей неделе испытают на себе +36° Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Погода предстоящей недели для жителей Нижнего Новгорода станет аномально жаркой и будет иногда сопровождаться дождями.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, начало недели обещает быть солнечным и без осадков.

Сегодня, в понедельник 5 июля днем ожидается до+30°, а вот уже в ночь на вторник пройдет небольшой дождь и температура понизится до +21°.

Но днем во вторник столбики термометров взлетят до +31°, но ощущаться будет как +33°. Слабый дождь продолжит временами идти, уступая место солнцу.

В среду температура и вовсе повысится до +32°, а по ощущениям как до +36°. Поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 11 м/с. Осадков в этот день не прогнозируется.

Четверг немного ослабит аномалию среды. Прогнозируется обычная погода, небольшой дождь, возможна гроза, а температура воздуха днем составит около +31°.

В пятницу целый день пасмурно и дождь Температура не поднимется выше +22°, а в субботу хоть и не прогнозируется отсадков, но и солнца тоже не стоит ожидать при комфортных +20°.

Однако воскресенье встретит нижегородцев солнечным днем и +26°.