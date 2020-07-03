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Общество

Ребенок пропал на Бору

06 июля 2020 09:32  [56] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Ребенок пропал на Бору. Как сообщает ПСЦ "Рысь", Люцита Волкова (2008 г.р.) вчера рано утром, 5 июля, ушла из дома в деревне Ивановское г.о.г.Бор и пропала.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 135 см, волосы черные, глаза карие.

Была одета в розовую футболку, синие джинсы, обута в серые кроссовки.

Особые приметы: шрам над левым глазом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.

Напомним, десятилетний мальчик пропал на Бору в конце июня и был найден живым.

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