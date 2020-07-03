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Ребенок пропал на Бору. Как сообщает ПСЦ "Рысь", Люцита Волкова (2008 г.р.) вчера рано утром, 5 июля, ушла из дома в деревне Ивановское г.о.г.Бор и пропала.
Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 135 см, волосы черные, глаза карие.
Была одета в розовую футболку, синие джинсы, обута в серые кроссовки.
Особые приметы: шрам над левым глазом.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.
Напомним, десятилетний мальчик пропал на Бору в конце июня и был найден живым.
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