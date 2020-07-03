Аукцион по аренде земли в районе Березовой Поймы пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Аукцион по аренде земли в районе Березовой Поймы пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе (п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская), к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090016:60). Общая площадь 1 140 кв.метров.

Аукцион пройдет 7 августа 2020 года. Срок аренды 20 лет.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) определена в размере 131 тысяча рублей.