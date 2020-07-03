"Новые люди" выдвинули своих кандидатов в депутаты в Думу Нижнего Новгорода Политика

Партия "Новые люди" выдвинула своих кандидатов в депутаты в Думу Нижнего Новгорода.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном отделении партии, кандидаты в депутаты были выдвинуты на региональной конференции, и списки уже согласованы с центральным аппаратом партии. В Нижнем Новгороде в выборах в городскую Думу примут участие 35 представителей партии во всех одномандатных избирательных округах. Всего же партия выбрала 600 кандидатов для участия в региональных выборах в 12 регионах страны.

По словам основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева. "мы увидели, что людям в регионах очень близки наши идеи". "Они готовы к масштабному обновлению власти. Хотят, как и мы, ее максимальной выборности и прозрачности. Но самое главное – у нас настоящая команда профессионалов и достойных людей, которые ничего не обещают и не ждут. Они уже меняют жизнь в своих регионах", - отметил он.

Среди кандидатов в депутаты в Нижнем Новгороде: основатель и генеральный директор Клуба единоборств "Тайлер" Сергей Шульгин, организатор крупнейших в регионе мероприятий по маркетингу, связям с общественностью, SMM, корпоративной благотворительности Михаил Рубинштейн, тележурналист, участник благотворительных проектов по профориентации для детей из детских домов Олеся Сполохова и др.

Средний возраст кандидатов от партии "Новые люди" — 35 лет. "Тот самый возраст, когда люди хотят и могут вокруг себя что-то менять", - отметил собеседник агентства, при этом добавив, что "это лидеры, предприниматели, которые уже что-то делают для своего города и людей. Они имеют новые взгляды, свой доход и не зависят от "доброго дяди". Они заняты в медицине, образовании, промышленности, социальной сфере, занимаются спортом и благотворительностью. Регулярно проводят экологические акции. Принимают участие в работе Попечительского совета парка им.А.С. Пушкина, защищая интересы нижегородцев. Входят в группу активистов по вопросам благоустройства сквера на Звездинке".

По его словам, цель участия в выборах – обновление местной власти, реализация региональной программы, которая касается всех сфер жизни горожан, защита интересов горожан.

"Обещать не надо, надо делать. Хотите страну изменить, начните с себя, - отметил представитель партии "Новые люди" Иван Шуминский, – Решения надо принимать на основе объективных фактов и полученной информации. Для этого надо быть открытым и общаться с нижегородцами".

Напомним, партия "Новые люди" зарегистрирована 1 марта 2020 года и представлена отделениями в 53 регионах России. 1 июня допущена ЦИК к участию выборах.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде действует мажоритарная избирательная система. На выборах в городскую Думу победит тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов. Раньше в Думе было 47 депутатов, сейчас 35. Все кандидаты будут избираться по одномандатным округам.