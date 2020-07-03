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Политика

"Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны", - Ольга Щетинина

06 июля 2020 12:46  [181] Политика

"Такая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области по сравнению со средним показателем по стране подтвердила большую степень инициативности и активности граждан, а также их ответственности за будущее своей страны: и тех, кто высказался "за", и проголосовавших "против", - заявила и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина.

"Процедура голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области прошла открыто, легитимно, с соблюдением всех норм безопасности. За процессом на участках для голосования следили общественные наблюдатели, средства массовой информации. Граждане имели возможность выразить свое мнение, выбрав для себя не только самый удобный способ – дистанционно, на дому или придя лично на участок, но и день для голосования. Таким образом, удалось избежать массового скопления людей на участках и выразить свое мнение большому количеству нижегородцев, где бы они ни находились", - подчеркнула Ольга Владимировна.

"Результаты Общероссийского голосования свидетельствуют в первую очередь о высочайшем доверии к президенту страны Владимиру Путину. Теперь нам предстоит важная задача - привести в соответствие с Конституцией все законы и нормативные акты, например, разработать федеральный закон "О молодежной политике", поскольку норма о ней закреплена в Конституции. Кроме того, мы будем анализировать и приводить в соответствие с Конституцией региональную законодательную базу. Так, в частности, индексация пособий потребует пересмотра некоторых действующих в Нижегородской области законов в этой сфере", - добавила Ольга Щетинина.

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