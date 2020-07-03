"На Ивана, на Купалу": рассказываем о традициях самой мистической ночи в году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ночь на Ивана Купалу (с 6 на 7 июля) издревле считалась самой мистической в году. Согласно поверью, вся лесная, водная и домашняя нечисть устраивает в это время свои празднества, вода и огонь приобретают волшебную силу, а папоротник зацветает, чтобы исполнить самые сокровенные желания того, кто его нашел.

Кто такой Иван Купала?

Праздник ведет свои истоки из язычества. У древних славян это был праздник солнца, зрелости и лета, когда люди восхваляли силы природы. В эту ночь проводились земледельческие обряды, призванные обеспечить урожай, здоровье, благополучие.

После принятия христианства на Руси праздник Иван Купала приурочили к Рождеству Иоанна Предтечи (Крестителя). Характерные ритуалы соотнесли с христианским обрядом крещения, а пророк получил народное прозвище Иван Купала.

Что нужно делать в ночь на Ивана Купалу?

Традиционно праздник отмечается с наступлением ночи. В народе считали, что именно в это время вода входит в священный союз с огнем.

На заре этого дня люди отправлялись на водоемы, чтобы искупаться. Это считалось целебным. С этой ночи и до Ильина дня (2 августа) нечисть якобы покидает воды. В тех местах, где рядом не было водоема, люди парились в бане, чтобы отмыться от нечисти.

Также ранним утром женщины умывались росой, чтобы стать красивее и прогнать от себя болезни.

Распространенным было и обливание водой "всякого встречного и поперечного".

(фото: НИА Нижний Новгород)

Другой особенностью купальской ночи являются очищающие костры. Их устраивали за селениями на берегу водоема. Вокруг них танцевали, через них прыгали - кто выше, тот будет счастливее. В некоторых местах через огонь прогоняли даже домашнюю скотину, чтобы защитить ее от болезней.

Популярностью пользовались также забавы, когда молодежь поджигала деревянные колеса или смоляные бочки и скатывала их с горы, что символизировало солнцеворот.

Таинственные предания

Не обходилось в эту ночь и без гаданий. Девушки плели венки, вставляли в них зажженные маленькие лучинки или свечки, и спускали их на воду. Если венок быстро отплывал от берега, девушку ждала счастливая и долгая жизнь или хорошее замужество, а если тонул – свадьбы в этом году не жди.

Также люди в эту ночь пытались попытать счастье и найти цветок папоротника. Согласно народным поверьям, он цветет лишь мгновение в ночь на Ивана Купала. Тот, кто его найдет, сможет понимать язык растений, птиц и животных. Увидев цветок, его нужно незамедлительно сорвать и убежать из леса, ни на что не отвлекаясь.

В эту ночь наши предки также пытались найти так называемую "разрыв-траву", которая может открыть любые двери. От нее, по легенде, разлетается на кусочки любой металл. Для этого нужно в купальскую ночь косить траву на пустыре, пока лезвие косы не переломится. Траву необходимо собрать и бросить в реку. Та, что поплывет против течения - "разрыв-трава".

Магической силой в ночь на Ивана Купала наделялись также различные цветы и травы. Существовало множество обрядов, связанных с их собиранием. Так, к примеру, нельзя было собирать травы, предварительно поссорившись с кем-то, болтать и шутить при сборе. Чтобы растения помогали при болезнях, собирательницы использовали специальные заговоры. Важно было успеть до рассвета.

Девушки собирали 12 трав и клали их под подушку, чтобы приснился суженый. Или клали под голову лист подорожника, а потом вспоминали, кто приснился.

Иван Купала в Нижегородской области

В этом году пандемия испортила планы любителей традиционных гуляний, но не лишила нижегородцев праздника полностью. Сегодня Щелоковский хутор организовал виртуальный праздник "Иван-Цветник".

Весь день сотрудники музея-заповедника рассказывают легенды и былички про праздник Ивана Купалы, а также делятся полезной информацией про растения, которые в это время цветут.

(фото: НИА Нижний Новгород)

Традиционного праздничного фестиваля на озере Светлояр в этом году не будет.