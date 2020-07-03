Горадминистрация сообщила о планах по нанесению термопластика на дороги 50 улиц в 2020 году

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Термопластиковую разметку планируют нанести на дороги 50 улиц Нижнего Новгорода в предстоящем сезоне 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В пресс-службе уточнили, что сейчас на дорогах Нижнего Новгорода работает новая разметочная машина, которая является второй в городе. Новая разметочная техника МРД-8 может работать как с краской, так и с термопластиком. В машине установлен бак для термопластика примерно на 800 кг и бак под краску – объемом до 400 кг.
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил активнее внедрять термопластик при нанесении дорожной разметки.
В пресс-службе уточнили, что в этом сезоне термопластиковая разметка появится примерно на 50 улицах Нижнего Новгорода. Кроме того, в этом году подрядчики по гарантии восстановили разметку, нанесенную в прошлом году, где ее износ превысил 25%.
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