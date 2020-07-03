Утонувший в озере на Щелоковском хуторе нижегородец был нетрезв Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Утонувший в озере на Щелоковском хуторе был нетрезв. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Организована доследственная проверка. Как установили следователи СК, погибший на момент трагедии был в нетрезвом состоянии. Он утонул в третьем озере вечером 4 июля.

Во время дождя 33-летний мужчина пошел купаться в водоем. Доплыв до середины озера, он начал тонуть.

При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В СУ СК отметили, что необходимо помнить об основных правилах поведения на воде:

- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах, не ныряйте в незнакомых местах;

- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;

- чередуйте нахождение в воде и на суше, рекомендуется пребывать в воде по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

- не заплывайте за буйки, не ныряйте с мостов, причалов, пристаней, не подплывайте к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, тем более, если вы не умеете плавать;

- находясь на лодках, опасно - пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

- при нахождении в плавательных средствах всегда надевайте спасательные жилеты, поскольку предугадать опасную ситуацию времени не останется;

- взрослым всегда необходимо помнить, что нельзя оставлять без присмотра одних детей.