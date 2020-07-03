Нижегородцы могут записаться на консультацию к онкологу через портал госуслуг

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Жители региона могут записаться на консультацию специалиста Нижегородского областного онкодиспансера, подав заявку на портале госуслуг. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Как рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкологического диспансера Наталья Белоглазова, после подачи заявки консультант медучреждения перезвонит и, при необходимости, запишет на прием в онкодиспансер.
С инструкцией о записи в консультационный центр нижегородцы могут ознакомиться по ссылке: https://nnood.ru/blog/2020/06/25/zapis-na-priem-cherez-portal-gosuslug-2/.
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