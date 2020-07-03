"Обновленная Конституция направлена на развитие экономики и повышение благосостояния граждан", - Игорь Тюрин

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин считает, что итоги Общероссийского голосования по одобрению внесения изменений в Конституцию РФ показали высокий уровень гражданской сознательности населения всей страны и нижегородцев, в частности.
"Высокая явка и значительный процент одобрения предложенных к принятию поправок свидетельствует о том, что россияне поддерживают курс нашего президента", - сказал Игорь Тюрин.
"Считаю, что эксперимент по проведению электронного голосования, в котором участвовала Нижегородская область, удался. Этот опыт нужно тиражировать на выборы всех форм и уровней. Отрадно отметить и отсутствие нарушений в ходе голосования", - поделился он своим мнением.
"После утверждения поправок в Основной закон будет продолжена большая кропотливая работа по внесению соответствующих изменений в действующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты. Это масштабная совместная работа органов законодательной и исполнительной властей всех уровней", - добавил представитель регионального парламента.
"Кроме того, уверен, что обновленная Конституция придаст дополнительный импульс к созданию новых государственных программ, направленных на экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан", - подытожил Игорь Тюрин.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+