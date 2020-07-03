Порядок и особенности получения пособия на погребение в Москве в 2020 году

Затраты, понесенные близкими умершего в связи с погребением, подлежат частичной компенсации. При этом в Москве действует общефедеральное пособие в размере 6124 рублей, которое выплачивается родственникам покойного. Кроме того, действует целый ряд специальных пособий, которые зависят от того, в какой группе населения относился покойный.



Соответственно, необходимо знать, какие пособия предусмотрены и как их получить. Это позволит получить существенную компенсацию затрат на похороны.



Такие специальные пособия выплачиваются после подачи документов в различные органы.



Выплаты службой социальной защиты населения



Данная служба занимается перечислением указанной выше общероссийской компенсации в сумме 6124 рубля. Однако на нее возложены обязанности по выплате компенсации в случае смерти безработных и инвалидов.



Следовательно, если умерший относится к данным группам населения, собранные документы следует сдавать в службу социальной защиты населения. При этом потребуются следующие документы:



Для безработного необходима справка из центра занятости. Необходимо, чтобы умерший находился на учете в качестве безработного на момент смерти;

Для получения пособия в случае смерти инвалида, потребуется его удостоверение. Кроме того, нужен паспорт умершего;

Требуются общие документы. Это личный паспорт заявителя и документ, подтверждающий родство с покойным или установление над ним опеки.



Перечисление выплаты происходит на основании заявления. Оно подается вместе с указанными выше документами. В таком заявлении следует указывать данные умершего, его статус, свои личные данные, а также выражать просьбу о выплате компенсации.



Все перечисленные документы должны быть представлены в оригинале без каких-либо дефектов. Если документ имеет повреждения, части нечитаемого текста, оторванные фрагменты страниц, его придется восстанавливать, поскольку принят такой документ не будет.



При правильной подготовке, заявитель получит пособие в размере 17 тысяч рублей.



Пенсионный фонд



В пенсионный фонд подаются документы в случае смерти неработающего пенсионера. Если лицо на момент смерти было официально трудоустроено, то повышенная льгота не предусмотрена.



В пенсионный фонд необходимо сдать заявления на выплату, паспорт заявителя и пенсионное удостоверение, а также СНИЛС умершего. Тот факт, что покойный не был трудоустроен подтверждать не нужно, поскольку специалисты пенсионного фонда проводят проверку самостоятельно.



Если документы собраны в полном объеме, а заявление подготовлено верно, заявитель получит выплаты в размере 17 тысяч рублей. Кроме того, в пенсионный фонд сдается заявление на пособие в случае смерти ветерана ВОВ. В данном случае предусмотрена сумма компенсации в до 41 тысячи рублей.



Военный комиссариат



Военные комиссариаты занимаются рассмотрением заявлений о выплате компенсации в случае смерти военнослужащих, вышедших на пенсию, а также ветеранов боевых действий. Следовательно, данный статус лиц нужно подтверждать пенсионным удостоверением или удостоверением ветерана.



В случае смерти указанных лиц положена компенсация в сумме 28 тысяч рублей.



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