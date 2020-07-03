Перенос соцнормы: полезные советы для дачников Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области ПАО "ТНС энерго НН" напоминает своим клиентам: чтобы сэкономить на оплате электроэнергии в летний сезон, можно оформить перенос социальной нормы потребления электроэнергии по месту фактического проживания (загородный дом).

"Согласно действующему российскому законодательству соцнорма применяется только при наличии постоянной или временной регистрации по месту пребывания. Таким образом, чтобы на летний сезон перенести социальную норму в загородный дом, нужно оформить временную регистрацию (прописку)", - поясняет начальник департамента по работе с потребителями Галина Шулимова.

Отправить сканированную копию справки о временной регистрации и заявление о переносе соцнормы потребления можно:

- дистанционно через сайт компании nn.tns-e.ru в разделе "Напишите нам", в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию";

- лично в ближайшем Центре обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН".

Контролировать начисления поможет "Электронная квитанция", подключенная на лицевой счет загородного дома и городской квартиры. Тогда счета за электричество будут приходить на указанную потребителем электронную почту.