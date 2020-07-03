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Бытовой спиртометр: особенности работы и выбора

06 июля 2020 15:48  [40]

Спиртометр служит для того, чтобы измерить плотность жидкости. Инструмент необходим при изготовлении вина и других видов алкогольной продукции. Он отображает процентное соотношение спирта в напитке. Поэтому бытовой спиртометр пригодится для того, чтобы получить тот результат, который планировался изначально.

Как работает инструмент?

Новички в этом деле не всегда правильно понимают инструкции и не до конца разбираются как правильно пользоваться аппаратом. Многие пренебрегают советами, которые указаны в аннотации. В результате этого возникают различные сложности и устройство может отражать недостоверные показания.

Посмотрев на прибор, кажется все очень просто: погрузил спиртометр в жидкость, а измеритель покажет градус. Но иногда произведенные измерения таким образом показывают просто сумасшедшие результаты. Например, крепость равную 95 градусам. Чтобы такие цифры не пугали, следует знать некоторые нюансы:

  • Для каждого вида напитков существуют разные приборы. Например, есть бытовые или лабораторные, у которых шкала до 100%. Они используются только для напитков, имеющих однородный состав.
  • Нередко наблюдаются неверные правила хранения. Оборудование должно храниться исключительно в заводской упаковке и в специальном температурном режиме.
  • Если в жидкостях есть примеси, то нужно использовать оптический или электронный спиртометр.

Как выбрать и где купить бытовой спиртометр?

Большой выбор представляет компания BestSam. Но, чтобы было проще остановить выбор и понять конкретно что нужно, следует придерживаться определенных моментов.

  • Для начала стоит определиться с целью покупки. Если вы будете готовить только самогон, то для этого нужен один прибор, если вино, то другой.
  • Сравнивайте модели нескольких производителей. Причем обращайте внимание и на новинки, и на самые продаваемые приборы.
  • Читайте отзывы.
  • Финансовая сторона вопроса тоже важна. Если вы варите в небольших количествах, то можно присмотреть более бюджетные модели.
  • Перед приобретением внимательно ознакомьтесь со всеми функциями, чтобы сравнить стоимость и качество.

Главное при покупке не спешить и не хватать первый попавшийся прибор, думая, что они все одинаковые. Изучите внимательно все качества аппарата, чтобы лишний раз не переплачивать за ненужный функционал.

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