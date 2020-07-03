Накопительные бойлеры: особенности и преимущества

Все жители страны имеют в квартирах и некоторых частных домах централизованное горячее водоснабжение. Но никто не застрахован от таких сюрпризов, как внезапное отключение горячей воды. Иногда это ожидаемо перед проведением профилактических работ. Обычно они проводятся в летний период времени, когда отсутствие воды переносится легче. Это создает определенные неудобства, особенно семьям, где есть маленькие дети. Поэтому хорошим решением будет бойлер купить на сайте Santexworld.ru. Водонагревателей существует несколько типов и видов. Но пожалуй самые распространенные – накопительные. О них и пойдет речь в этой статье.

Эта конструкция представляет собой бак, который имеет специальное покрытие, защищающее от коррозии. Нагрев воды происходит до заданной температуры. Управление происходит обычно вручную. Для этого есть небольшая электронная панель. Главное отличие накопительных бойлеров от других кроется в выпускной способности горячей воды за единицу времени. Этот показатель намного больше.

Из других преимуществ можно выделить следующие:

Если сравнивать с проточным типом, то накопительный прибор обеспечит вас большим объемом воды.

Можно подключить подачу воды одновременно к нескольким точкам водозабора.

Напор не зависит от напора подводимой воды и работы прибора.

На выходе можно получать температуру воды в 85 градусов.

Нагретая вода долго сохраняется горячей за счет высокой эффективности теплоизолирующего слоя бака.

Источником нагрева может выступать газ или электричество. Газовые накопительные приборы имеют высокую скорость нагрева, но трудно монтируются. Данные приборы пользуются большой популярностью в газофицированной местности. Целесообразнее всего устанавливать такое оборудование при постоянном проживании в доме, так как бойлер такого типа стоит недешево и окупится при регулярном использовании. В квартиру или дачу устанавливают чаще электрические модели. Температура будет поддерживаться постоянно при подаче электроэнергии. Этот вариант подойдет для редкого использования.

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