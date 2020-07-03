Быстрая регистрация ИП

Многие, кто хочет стать индивидуальным предпринимателем, понимают, что это непросто. Их пугает необходимость тратить много времени и сил. К тому же, возникают непонятные моменты, которые также важно учитывать. Есть ли возможность сделать это быстро и просто?

Если сказать прямо – да. Каждый может провести процедуру регистрации довольно просто для себя. Что для этого нужно? Для начала нужно выбрать подходящий современный банк. МодульБанк может предложить открытие ИП онлайн на выгодных и удобных для клиента условиях.

Какие 3 шага помогут зарегистрироваться?

Клиент должен рассказать сотрудникам банка, чем он планирует заниматься. Это позволит подобрать коды ОКВЭД и подготовить документы. Этим занимаются работники банковской структуры. От клиента не требуется походов в налоговую и высиживания в длинных очередях.

Одна встреча с менеджером банка. Это поможет подготовить бизнес и расчетный счет.

Ожидание подтверждения регистрации от налоговой. На это нужно 3-4 дня. После этого можно начинать работать.

Как видно, сделать все довольно просто и удобно. На сайте банка можно увидеть пакет документов, который требуется от клиента. Ему не придётся тратить время на сбор, однако знать об этом должен каждый.

Отдельно стоит выделить, что банк предлагает выгодные условия сотрудничества с дальнейшем. Это касается ведения бухгалтерии и других финансовых вопросов. Опытные специалисты помогут внедрить современные системы ведения документации и отчетов. Это удобно для новых предпринимателей, потому что им не нужно тратить много времени на это.

Подведем итог. Зарегистрировать ИП может каждый. Для большей легкости можно использовать помощь проверенного банка. Прислушиваясь к советам мастеров, можно сделать все быстро и правильно.

АО КБ "Модульбанк". Регистрационный номер 1927. Дата внесения в КГР: 23.06.1992

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