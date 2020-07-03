Последние новости рубрики Общество
06 июля 2020 17:59  [39] Почти 3,5 тысячи участников ЕГЭ сдают сегодня русский язык в Нижнем Новгороде
06 июля 2020 16:55  [431] Заключен контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха"
06 июля 2020 16:52  [97] "Ростелеком" занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа
06 июля 2020 16:04  [130] "Стрижи" вновь курсируют по маршруту Москва – Нижний Новгород
06 июля 2020 15:43  [145] Перенос соцнормы: полезные советы для дачников
06 июля 2020 15:13  [143] Нижегородцы могут записаться на консультацию к онкологу через портал госуслуг
06 июля 2020 14:48  [401] "На Ивана, на Купалу": рассказываем о традициях самой мистической ночи в году
06 июля 2020 14:24  [155] Горадминистрация сообщила о планах по нанесению термопластика на дороги 50 улиц в 2020 году
06 июля 2020 13:57  [937] Нижний Новгород собрал половину заразившихся коронавирусом жителей региона
06 июля 2020 13:38  [139] "Транснефть-Верхняя Волга" обеспечивает надежную работу производственных объектов в жаркую погоду
Общество

"Ростелеком" занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа

06 июля 2020 16:52  [97] Общество

"Ростелеком" лидирует по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа в 2019 году по оценкам независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг". Об этом сообщили в ПАО "Ростелеком".

По данным "ТМТ Консалтинг", на конец 2019 года в России насчитывалось 166 тысяч публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, рост за год составил 23%. Выручка от услуги Wi-Fi в 2019 году составила 7 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2018 году.

По мнению агентства, "Ростелеком" в 2019 году стал лидером по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа — 45,1 тысяч (без учета проекта устранения цифрового неравенства). Таким образом, "Ростелеком" занимает 27% рынка публичного Wi-Fi по числу точек доступа. Причем их количество за 2019 год выросло на 64% благодаря увеличению числа заявок из банковской сферы, сегмента гостинично-ресторанного бизнеса и других крупных клиентов.

"Нашей услугой организации точек Wi-Fi пользуется большое количество корпоративных заказчиков: от предприятий малого и среднего бизнеса до банков и крупных компаний, поскольку она отвечает самым высоким требованиям к качеству и технологическому уровню. Услуга Wi-Fi-доступа может быть дополнена интегрированными решениями по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей", — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком" Денис Рябченков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

"Ростелеком" имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi, добавили в комании. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Во время турнира услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi "Ростелекома" воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph