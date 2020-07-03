Благоустройство общественных пространств началось в Ленинском районе Нижнего Новгорода Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Ленинском районе началось благоустройство общественных пространств в рамках проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Территории были выбраны жителями во время рейтингового голосования в прошлом году. Об этом сообщили в НРО партии.

Комиссия во главе с первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрием Сивохиным провела инспекционный объезд по объектам, чтобы оценить объемы и сроки предстоящих работ. В объезде приняли участие депутаты и общественные контролеры "Единой России", представители районной администрации и подрядных организаций.

В сквере напротив выхода из метро "Двигатель революции" у дома №57 по проспекту Ленина начались подготовительные работы к благоустройству.

Как рассказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, эта территория является излюбленным местом для несанкционированной торговли и стоянки машин. После реконструкции здесь появится комфортная зона отдыха.

"По поводу этой территории было много обращений, на встречах жители меня спрашивали, когда ее приведут в порядок: из-за незаконной торговли и парковки здесь постоянно грязь и мусор, проезд разбит, освещения практически нет. В прошлом году жители проголосовали, поддержали эту территорию, потом прошли общественные обсуждения проекта, и вот начинается благоустройство. В этом году планируются обустроить комфортную зону отдыха с газонами, лавочками, красивым озеленением, дорожками, освещением по всему периметру и благоустроенной стоянкой. То есть здесь будет место, где люди смогут посидеть, отдохнуть, приятно провести время. Мы вместе с общественными контролерами будем каждую неделю приходить сюда, следить за ходом и качеством выполнения работ", - сообщила депутат.

Члены комиссии обсудили с подрядчиком объем и график благоустройства, вопросы по спилу аварийных деревьев и обустройства ливневки. Планируется, что работы будут завершены в начале сентября, стоимость объекта – порядка 8 млн рублей.

Также в этом году будет благоустроен сквер напротив гостиницы "Заречная". На территории от улицы Комарова до входа в метро "Заречная" будет уложена новая брусчатка, установлены новые светильники, лавочки, урны, облагорожена живая зеленая изгородь, обустроены цветники. Кроме того, появится подсветка памятника космонавту Комарову. Стоимость работ 24 млн рублей.

"Это знаковое, центральное место для Ленинского района. Я уверен, что после благоустройства оно станет еще более любимым для отдыха и прогулок, местом притяжения и для и жителей нашего района, и для гостей", - отметил общественный контролер, победитель предварительного голосования "Единой России" по выборам депутатов в Думу Нижнего Новгорода Денис Миронов.

Он добавил, что очень важно и правильно, когда жители сами выбирают места для благоустройства и решают, как их надо обустроить, потому что в итоге нижегородцы получают пространства, которые они хотели. И сейчас главное, чтобы все работы были проведены качественно.

В этом году задача – сделать в городе 40 объектов благоустройства, на данный момент заключено 32 контракта.

По словам Дмитрия Сивохина проект кардинально меняет отношение людей к участию в общественных процессах, к действующей власти.

"Изначально, когда начинался проект "Городская среда", люди относились к этому довольно пассивно. И когда жители увидели первые реальные результаты, в них проснулась активность, такого оптимизма и вовлеченности я не видел достаточно давно. Люди сейчас видят и понимают, что если будешь голосовать за то или иное общественное пространство, то от этого будет толк. Если будешь с инициативой выходить, то очень велики шансы на то, что она будет исполнена", - сказал Дмитрий Сивохин.

Он напомнил, что сегодня последний день голосования, когда нижегородцы могут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2021 году. 135 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали за благоустройство территорий на сайте golosza.ru.