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Происшествия

Спасатели выезжали на вызов о крушении самолета под Дзержинском

06 июля 2020 17:39  [84] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спасатели выезжали на вызов о крушении самолета под Дзержинском 6 июля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возможном падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе поступило в 16:38. Со слов заявителя, речь идет о самолете АН-2.

На место выехали сотрудники МЧС, но ни судна, ни сопутствующих разрушений обнаружено не было. При этом в 16:52 в группе в соцсети ВКонтакте "ЧП и ДТП Дзержинск" опубликовано видео, на котором видны клубы черного дыма. "Нижегородское шоссе, очень сильный взрыв, черный дым и гул", - написал автор поста.

В настоящее время подразделения МЧС работают на месте предполагаемого происшествия.

(видео из соцсети ВКонтакте)
 

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