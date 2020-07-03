Ремонт подъезда к двум селам завершили в Лукояновском районе Общество

Подъезд к селам Салдаманов Майдан и Мессинговка отремонтировали в Лукояновском районе Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Протяженность участка превысила 3,5 км.

"Этот отрезок дороги соединяет семь сел с трассой Нижний Новгород – Саратов. Поток машин здесь достаточно большой, по этому пути курсирует и общественный транспорт. Ремонт повысит безопасность движения, но прежде всего даст толчок к развитию расположенных поблизости населенных пунктов", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта на участке автомобильной дороги была проведена засыпка ям щебнем, устройство выравнивающего слоя, а также подсыпка обочин песчаным грунтом. Стоимость работ составила более 15 млн рублей. В ближайшее время будет нанесена горизонтальная разметка.

Всего в Лукояновском районе в рамках национального проекта в этом году планируется отремонтировать шесть участков дорог общей протяженностью 22 км.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.