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Культура и отдых

Показ мультимедийной выставки "Горький – город трудовой доблести" проходит на башне Нижегородского кремля

06 июля 2020 19:06  [67] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Показ мультимедийной выставки "Горький – город трудовой доблести" проходит на Дмитриевской башне Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Показ продлится до 12 июля. Выставка посвящена жизни горьковчан в годы войны. Инициатором выставки стало правительство Нижегородской области, мероприятие организовано при поддержке департамента культуры Москвы и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, под сводом главного входа Нижегородского кремля разместились проекции редких снимков горьковчан в годы войны и архивные документы тех лет. Визуальный ряд сопровождается текстом, который погружает зрителя в события 1941-1945 годов.

"Выставка приурочена к историческому событию для всего региона – присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях. Нижегородцы могут посетить мультимедийную выставку до 12 июля", – сказал Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил о присвоении 20 городам страны, в числе которых был и Нижний Новгород, почетного звания "Город трудовой доблести".

"Самое важное, что присвоение такого звания – народная инициатива. Об этом меня лично спрашивали на заводах и на встречах с жителями. И, главное, постоянно с такой просьбой обращались ветераны. Для нас очень важно, что президент России отметил особые заслуги города и активность нижегородцев. Мы видим, что те люди, которые сегодня живут и работают в регионе, являются достойными наследниками тружеников-горьковчан", - добавил Глеб Никитин.

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