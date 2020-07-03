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Бизнес

Нижегородские рыбхозы получат 18,5 млн рублей субсидий

06 июля 2020 18:27  [39] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государственную поддержку на сумму 18,5 млн рублей в рамках региональной программы "Развитие товарной аквакультуры". Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

Он напомнил, что в 2017 году производство товарной рыбы в Нижегородской области достигло критического показателя - 202 тонны, эта тенденция в отрасли могла привести к серьезному росту цен на рыбу. Рыбхозы не сумели бы решить проблему самостоятельно, поэтому в 2018 году была сформирована программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".

Глеб Никитин сказал, что в этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры. К концу 2021 года планируется достичь показателя производства рыбы в 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев.

"Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии, увеличит объем производства товарной рыбы и будет стимулировать производство рыбопосадочного материала", - пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что представители рыбной отрасли уже с сегодняшнего дня могут направить заявки в региональный комитет госохотнадзора и претендовать на получение субсидий.

Заявки на получение региональных субсидий принимаются с 6 по 15 июля 2020 года. Для участия в отборе необходимо заполнить перечень документов, который размещен на сайте комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

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