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Общество

Никакого праздника. Массовые мероприятия запретили проводить в российских школах и детсадах

06 июля 2020 19:40  [28] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Такие требования содержатся в постановлении главного государственного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Запрет действует до конца 2020 года.

"Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций", - следует из документа.

В летних лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов. Вводится обязательный мониторинг температуры тела у детей и взрослых, показатели свыше 37,1 градуса необходимо заносить в специальный журнал.

Новые санитарные правил предписывают также, что летний отдых и оздоровление детей должны происходить в том же регионе, где они проживают (за исключением проживающих в арктической зоне). Палаточные лагеря запрещены.

В школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет, где будут проходить все уроки, за исключением предметов, требующих специального оборудования (физкультуры, труда, изо, физики и химии).

Напомним, что в середине мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В перечень входят рекомендации по дезинфекции помещений, где находятся дети, организации учебного процесса и пребывания учащихся в школах.

В частности, предлагалось запретить детям во время перемен выходить из классов, и это же помещение использовать для проведения всех уроков.

Время занятий и переменки для разных классов предлагалось организовать в разное время, для того, что бы исключить случайные контакты детей из различных групп.

Роспотребнадзор также советовал по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе.

Педагогам рекомендовалось усилить работу по гигиеническому воспитанию обучающихся.

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