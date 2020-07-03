Вспышка АЧС выявлена в Княгининском районе Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Вспышка АЧС выявлена в Княгининском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Накануне, 6 июля, при проведении лабораторных исследований биологического материала от трупов свиней, принадлежащих фермеру, проживающему в г. Княгинино, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней.

Исследования проводились на базе ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория".

На месте вспышки АЧС работает оперативная группа отдела ветеринарного надзора.

Жителям Нижегородской области напомнили, что в случае падежа домашних свиней и обнаружения трупов диких кабанов, можно обратиться на горячую линию управления (831) 435-51-59, 435-51-58.