ЛУКОЙЛ начал выпуск новых марок дорожных битумов Бизнес

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ПАО "ЛУКОЙЛ" начало производство и отгрузку битумов по классифи¬кации PG (Performance Grade) по методологии Superpave (Superior Performance Pavements). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В отличие от традиционной классификации битумного вяжущего по маркам, шкала PG позволяет подбирать вяжущее под конкретные условия эксплуатации гораздо точнее. Такая точность увеличивает срок службы дорожной одежды. Ранее применялся только промежуточный стан¬дарт на PG-продукты, сейчас работа ведётся уже по ГОСТ.

Эта продукция была использована при строительстве высокотехнологичной трассы "Таври¬да" в Керчи, которую называют инженерным чудом Крыма.

Также на ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф¬теоргсинтез" начат выпуск основных востребованных на рынке марок дорожных битумов: БНД 50/70, 70/100, 100/ 130 по ГОСТ 33133-2014, которые смогут полностью заменить марки дорожных биту¬мов по ГОСТ 22245-90. Продукты по новому ГОСТ обладают более высокими показателями качества, требованиями по старению вяжущего.

В ближайшее время ассортимент выпускаемой продукции будет расширен - в производство бу¬дет запущена четвертая марка дорожных битумов, добавили в компании.