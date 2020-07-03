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Бизнес

НБД-Банк проведет бесплатный образовательный вебинар 8 июля

07 июля 2020 11:00  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк проведет 8 июля образовательный часовой вебинар на тему "БЕZ Воды. Что за зверь стратегическая сессия". Спикером на вебинаре выступит эксперт по проведению стратегических сессий, ведущий преподаватель Высшей Школы Экономики Алексей Макаров, сообщили в пресс-службе НБД-Банка.

Многие предприниматели вынуждены сейчас решать нестандартные задачи и поэтому особенно остро встает вопрос о планах по развитию собственного дела. Стратегическая сессия — это встреча собственников бизнеса, в ходе которой разбираются рабочие кейсы и решаются организационные проблемы. В течение часа участники получат эффективные бизнес-инструменты для поиска решений в новой экономической обстановке. На вебинаре будут затронуты темы основных проблем в организациях, планы проведения стратегических сессий и антикризисных стратегических сессий.

"Это не первый вебинар, который мы проводим в рамках собственного образовательного проекта для предпринимателей "Лидер года". Данный формат продемонстрировал свою эффективность, сегодня это очень востребованный инструмент для решения современных бизнес-задач. Причем этот инструмент довольно прост для взаимодействия со средним и малым бизнесом. Участникам требуется минимум действий: пройти регистрацию и перейти по ссылке. НБД-Банк – банк-партнер МСБ, который создает благоприятную бизнес-среду", — прокомментировал директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции на площадке Zoom. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно по ссылке.

В конце вебинара Алексей Макаров ответит на вопросы участников, также для зарегистрировавшихся предусмотрен бонус в виде индивидуальной консультации от спикера в течение 4-х дней после окончания видеоконференции, отметили в пресс-службе банка.

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