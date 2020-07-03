Чем поможет искусственный интеллект: "Ростелеком" представил современные решения на бизнес-форуме в Нижнем Новгороде Бизнес

"Ростелеком" стал партнером Х ежегодного бизнес-форума "Будущее России" в Нижнем Новгороде. Главная тема мероприятия — использование искусственного интеллекта в различных сферах. Провайдер и его дочерняя компания "ВойсЛинк" познакомили предпринимателей и представителей органов власти с возможностями видеоаналитики для бизнеса и интеллектуальными системами для регионального и муниципального управления, рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Участники обсудили, какие задачи помогают решать новые технологии. Для коммерческого сектора особенно важны оптимизация процессов управления, снижение издержек и повышение рентабельности.

"Искусственный интеллект расширил возможности традиционных сервисов. Видеонаблюдение от "Ростелекома", дополненное технологией видеоаналитики, из средства визуального контроля стало инструментом для решения различных бизнес-задач. Его используют нижегородские компании в сфере обслуживания, ретейла, промышленности и сельского хозяйства. Например, раньше мы не могли представить, что в салонах красоты и ресторанах будут устанавливать системы видеонаблюдения, чтобы фиксировать социальную дистанцию и наличие средств индивидуальной защиты. Именно применение искусственного интеллекта позволило нам частично вернуться к привычной жизни", - рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

Видеоаналитика ведет подсчет посетителей, распознает их пол и возраст. Полученные данные помогают компаниям повышать уровень обслуживания, анализировать предпочтения аудитории и запускать таргетированную рекламу для увеличения продаж. В пандемию актуальной стала возможность дистанционно измерять температуру сотрудников и клиентов.

Еще одной темой обсуждения стало использование искусственного интеллекта для развития цифровой экономики и умных городов.

"Автоматизация процессов в государственном и муниципальном управлении повысит качество жизни. Интеллектуальная система управления регионом оперативно обеспечивает руководителей необходимой для принятия решений информацией и сразу же оценивает результаты. Например, с помощью ее составляющей — интеллектуальной транспортной системы — можно управлять светофорными комплексами, чтобы снизить транспортную нагрузку на дорогах и избежать "пробок". А в случае чрезвычайной ситуации она поможет предупредить автомобилистов и оперативно вывести на магистрали дополнительную дорожную технику", - пояснил заместитель генерального директора по интеллектуальным транспортным системам и АПК "Безопасный город" ООО "ВойсЛинк" Роман Душкин.

Результатом внедрения интеллектуальной транспортной системы может стать повышение средней скорости движения и снижение социального риска.