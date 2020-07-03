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Общество

Около 2,3 млн рублей собрали россияне для помощи детской больнице Нижнего Новгорода

07 июля 2020 12:21  [36] Общество

Около 2,3 млн рублей собрали россияне для помощи детской больнице Нижнего Новгорода. Об этом сообщает благотворительная организация Русфонд.

Русфонд организовал благотворительную программу, в рамках которой закупалось оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. На официальном сайте фонда с апреля 2020 года публикуются просьбы больниц о помощи в приобретении средств индивидуальной защиты для медиков, материалов и оборудования для дезинфекции и лечения пациентов с коронавирусом.

Обратились в Русфонд и сотрудники Нижегородской областной детской клинической больницы. Для нее удалось собрать 2 252 665 рублей.

Поддержать медицинское учреждение в борьбе с COVID-19 вызвались как крупные компании, так и частные благотворители. Благодаря им для детской больницы закуплены средства индивидуальной защиты, аппараты для дезинфекции помещений, приборы для контроля уровня кислорода в крови, инфракрасные термометры и различные расходные материалы.

По словам руководителя нижегородского бюро Русфонда Алексея Шевцова, больница уже получила большую часть того, на что собирали пожертвования - в первую очередь средства индивидуальной защиты, которые требовались срочно.

Присоединиться к акции "Защитим врачей" может каждый на сайте Русфонда.

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