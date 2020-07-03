Около 2,3 млн рублей собрали россияне для помощи детской больнице Нижнего Новгорода Общество

Около 2,3 млн рублей собрали россияне для помощи детской больнице Нижнего Новгорода. Об этом сообщает благотворительная организация Русфонд.

Русфонд организовал благотворительную программу, в рамках которой закупалось оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. На официальном сайте фонда с апреля 2020 года публикуются просьбы больниц о помощи в приобретении средств индивидуальной защиты для медиков, материалов и оборудования для дезинфекции и лечения пациентов с коронавирусом.

Обратились в Русфонд и сотрудники Нижегородской областной детской клинической больницы. Для нее удалось собрать 2 252 665 рублей.

Поддержать медицинское учреждение в борьбе с COVID-19 вызвались как крупные компании, так и частные благотворители. Благодаря им для детской больницы закуплены средства индивидуальной защиты, аппараты для дезинфекции помещений, приборы для контроля уровня кислорода в крови, инфракрасные термометры и различные расходные материалы.

По словам руководителя нижегородского бюро Русфонда Алексея Шевцова, больница уже получила большую часть того, на что собирали пожертвования - в первую очередь средства индивидуальной защиты, которые требовались срочно.

Присоединиться к акции "Защитим врачей" может каждый на сайте Русфонда.