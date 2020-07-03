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Политика

"Высокая явка и поддержка Конституции в Нижегородской области - это еще оценка работы губернатора", - Николай Лешков

07 июля 2020 14:39  [72] Политика

Руководитель Российского военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков высказал свое мнение о голосовании по поправкам в Конституцию РФ на территории региона

"Если оценивать показатель явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области, а также долю нижегородцев, проголосовавших "за", то можно уверенно сказать, что все было сделано правильно", - считает Николай Лешков.

"Благодаря тому, что в этот раз избиратели не были ограничены одним днем, ажиотажа на участках удалось избежать. Кто-то раньше, кто-то позже, но большая часть избирателей нашла время прийти и проголосовать. Что касается варианта голосования "во дворе", то он, на мой взгляд, несколько смазывает впечатление от этого весьма значимого события. Выборы должны проводиться в более торжественной обстановке. Однако пандемия диктует свои условия, жизнь и здоровье людей – прежде всего. Принятое решение позволило минимизировать риски распространения инфекции, поэтому оно совершенно правильное и логичное", - отметил Николай Лешков.

По его мнению, тот факт, что поддержка изменений в Конституции в Нижегородской области выше, чем во многих других регионах, связано, в первую очередь, с работой губернатора Глеба Никитина, заслуга которого не ограничивается только проведением в Нижнем Новгороде дистанционного голосования - "заметны положительные изменения во всех сферах жизни региона", - подчеркнул эксперт.

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