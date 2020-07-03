Уголовное дело возбуждено в Семеновском районе из-за оторванного погона у полицейского

Уголовное дело возбуждено из-за оторванного погона у полицейского. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, 21 июня этого года в ночное время на 3 км автодороги Семенов-Мериново Семеновского г.о. сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которой находился в состоянии опьянения. При составлении протокола, пассажирка машины неожиданно оказала сопротивление сотрудникам полиции. Ведя себя агрессивно, женщина схватила полицейского за форменное обмундирование и оторвала погон.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.
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