Уголовное дело возбуждено в Семеновском районе из-за оторванного погона у полицейского Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за оторванного погона у полицейского. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 21 июня этого года в ночное время на 3 км автодороги Семенов-Мериново Семеновского г.о. сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которой находился в состоянии опьянения. При составлении протокола, пассажирка машины неожиданно оказала сопротивление сотрудникам полиции. Ведя себя агрессивно, женщина схватила полицейского за форменное обмундирование и оторвала погон.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.