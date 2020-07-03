"Голосование по поправкам в Конституцию в нашем регионе прошло на очень высоком уровне", - Константин Барановский Политика

Гуманитарный технолог Константин Барановский прокомментировал результаты голосования нижегородцев по поправкам в Конституцию РФ.

"Нижегородская область - это, если не брать столицу, единственный из регионов, который проводил электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как показала практика, проголосовали почти 93 процента зарегистрировавшихся. Да, были единичные жалобы, что на сайте Госуслуг кто-то испытывал сложности с регистрацией. Но, насколько я понимаю, большая часть проблем была решена в режиме реального времени. Нужно понимать, что за Нижегородской областью присматривала комиссия по электронному голосованию, членом которой является главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Насколько я знаю, он контактировал с губернатором Глебом Никитиным по организации электронного голосования. Однако претензий по этой форме голосования нет", - отметил он.

"Можно даже сказать, что голосование по поправкам к Конституции прошло уровнем выше, чем, например, выборы в Законодательное собрание Нижегородской области и в гордуму – там конфликты все же эпизодически возникали. В данном случае все прошло практически "без сучка и без задоринки". Можно кричать про фальсификации, но это лишь слова, фактов нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на реакцию нижегородской демократической оппозиции, которая никоим образом не опротестовывает результаты голосования – фактически она их признала. Да, кого-то не устроили результаты голосования, но процедурно все было выстроено на очень высоком уровне, что не оспаривается никем. Можно только похвалить тех людей, которые организовывали голосование. Дай бог, чтобы у нас на таком же высоком уровне прошли выборы в городскую Думу Нижнего Новгорода, которые нам предстоят в сентябре текущего года", - резюмировал он.