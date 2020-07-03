Раскрыта деятельность группы руководителей "Газпром трансгаз НН", вымогавшей деньги за подключение объектов к газу

Офисное здание ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
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Раскрыта деятельность группы руководителей ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которых подозревают в вымогательстве денег и материальных ценностей за подключение объектов к газу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
В число подозреваемых входят генеральный директор компании Вячеслав Югай, начальник отдела Д.Козлов, начальник управления материально-технического снабжения и комплектации О.Поданович, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений К.Миних.
Сегодня в доме и на работе Югая проведены обыски. Там найдены дорогостоящие предметы взяток (в частности, телефоны марки "Верту"), украшенные драгоценными камнями и металлами, общей стоимостью более 5 млн рублей.
В настоящее время ведется расследование. Вячеслав Югай задержан и доставлен в СУ СК по Нижегородской области для дачи показаний. Завтра будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах России.
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