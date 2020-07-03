Несколько советов начинающим читать карты Таро

Большинство людей, когда интересуются каким-либо вопросом, начинают скупать тоннами литературу, изучают различные паблики, общаются на форумах и ищут любую полезную информацию, которая чудесным способом научит читать карты Таро. К этому нужно относиться намного проще. Главное сфокусироваться на своей цели и самой системе. Остальное дело времени и правильного подхода.
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Много практикуйтесь. Без реальной практики невозможно приступить ни к одному виду деятельности. Вы можете изучить сотни книг, но все это будет бесполезно, если не прибегнуть к практике. Есть некий алгоритм действий для начинающих, который будет описан ниже:
Читать карты Таро несложно, но процессу обучения нужно уделить довольно много времени, чтобы отточить все до своего идеала.
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