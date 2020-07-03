Несколько советов начинающим читать карты Таро

Большинство людей, когда интересуются каким-либо вопросом, начинают скупать тоннами литературу, изучают различные паблики, общаются на форумах и ищут любую полезную информацию, которая чудесным способом научит читать карты Таро. К этому нужно относиться намного проще. Главное сфокусироваться на своей цели и самой системе. Остальное дело времени и правильного подхода.

Посещайте бесплатные вебинары. Например, на сайте https://lakshmitaro.ru/ часто проводятся бесплатные вебинары, где вас научат составлять гороскопы, помогут наладить отношения, здоровье и финансовое положение. Полученная информация поможет разобраться в неудачах и покажет над чем стоит работать интенсивнее.

Много практикуйтесь. Без реальной практики невозможно приступить ни к одному виду деятельности. Вы можете изучить сотни книг, но все это будет бесполезно, если не прибегнуть к практике. Есть некий алгоритм действий для начинающих, который будет описан ниже:

Нет плохой колоды, есть только те, что отзываются у вас. Первая колода должна нравится визуально и быть простой и понятной.

На свете придумано миллион разных колод. Все они имеют одну систему, но разные изображения. Поэтому туз жезлов будет одинаков для всех. Его можно изобразить по-разному, но значение останется одно.

Потребуется некоторое время, чтобы просто визуально привыкнуть к картам. Сразу не пытайтесь запомнить все обозначения. Запоминайте изображения и учитесь их описывать.

После этого можно приступать к более тщательному изучению системного метода. Как и для любой другой дисциплины потребуется время на полное освоение, но главное, что во время практик вы должны научиться описывать карты без каких-либо подсказок со стороны.

Процесс нужно отточить до автоматизма. Происходить это должно примерно так: вытащил карту, описал ее, совместил все, получил значение.

Также нужно научиться правильно задавать вопросы. Чем точнее это будет получаться, тем лучше получится ответ.

Читать карты Таро несложно, но процессу обучения нужно уделить довольно много времени, чтобы отточить все до своего идеала.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.