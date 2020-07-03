Как выбрать и ухаживать за женским серебряным кольцом?

В шкатулке с драгоценностями каждой женщины должно быть кольцо из серебра. Это достаточно универсальное украшение и долговечное. Серебро – совершенный драгметалл, который имеет исключительное сияние, выдерживает ежедневное ношение и выглядит уместно. Изделия из этого металла могут быть любой формы, стиля, обрамления. Поэтому многие выбирают в качестве подарка женские серебряные кольца.

По каким параметрам выбирать?

Серебряное украшение будет уместно по любому случаю: будь это ковровая дорожка или поход за покупками. Поэтому это оптимальный подарок, который девушка оценит по достоинству. Но, чтобы выбор не был таким затруднительным, есть несколько советов, которыми предлагают воспользоваться специалисты.

Размер. В этом вопросе нужно ориентироваться на толщину пальцев. Например, молодым девушкам с тонкими пальцами не стоит дарить массивные украшения. Они будут выглядеть неуместно. Зато такие изделия будут хорошо смотреться на ручках женщин за 50 лет. Кольцо может быть украшено драгоценным камнем, что придаст статусности.

Качество. На рынке много предложений, что не только затрудняет выбор, но и увеличивает риск нарваться на подделку. Кольцо должно быть гладким со всех сторон, а покрытие – равномерное. Если в кольце есть драгоценные камни, то обязательно следует обратить внимание на то как они закреплены. Сцепка должна быть надежной и прочной иначе камень спустя какое-то время просто выпадет.

Дизайн. Если подарок выбирается для молодой девушки, то и внешний вид должен быть соответствующим. Обычно это тонкие линии, если присутствуют камни, то небольшие. Женщинам постарше лучше выбирать более объемные украшения, которые подчеркнут возраст, мудрость и придадут солидности.

Правильный уход

Серебро имеет уникальные свойства, но даже самое качественное изделие может потемнеть со временем. Но в этом нет ничего страшного, так как можно быстро восстановить его первоначальный вид.

Всегда снимайте украшения при уборке дома, не допускайте попадания косметики и лекарств. Потемневшее изделие подержите в мыльном растворе с добавлением нескольких капель нашатыря. После ополосните изделие и протрите тканью.

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