Как выбрать и ухаживать за женским серебряным кольцом?

В шкатулке с драгоценностями каждой женщины должно быть кольцо из серебра. Это достаточно универсальное украшение и долговечное. Серебро – совершенный драгметалл, который имеет исключительное сияние, выдерживает ежедневное ношение и выглядит уместно. Изделия из этого металла могут быть любой формы, стиля, обрамления. Поэтому многие выбирают в качестве подарка женские серебряные кольца.
По каким параметрам выбирать?
Серебряное украшение будет уместно по любому случаю: будь это ковровая дорожка или поход за покупками. Поэтому это оптимальный подарок, который девушка оценит по достоинству. Но, чтобы выбор не был таким затруднительным, есть несколько советов, которыми предлагают воспользоваться специалисты.
Правильный уход
Серебро имеет уникальные свойства, но даже самое качественное изделие может потемнеть со временем. Но в этом нет ничего страшного, так как можно быстро восстановить его первоначальный вид.
Всегда снимайте украшения при уборке дома, не допускайте попадания косметики и лекарств. Потемневшее изделие подержите в мыльном растворе с добавлением нескольких капель нашатыря. После ополосните изделие и протрите тканью.
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