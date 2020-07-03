Глеб Никитин предложил снизить ставку НДС для гостиниц с 20% до 7% Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает внести поправки в Налоговый кодекс РФ и снизить ставку НДС для гостиниц с 20% до 7%. Об том сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что льгота предоставляется классифицированным средствам размещения. Соответствующие изменения внесены на рассмотрение в Законодательное собрание Нижегородской области. После одобрения законопроект направят на рассмотрение в Госдуму РФ.

"В сложившейся ситуации одна из ключевых задач – сохранить инфраструктуру. В Нижегородской области работают более 400 классифицированных отелей и гостиниц, и, безусловно, изменения в Налоговом кодексе РФ окажут положительное влияние на гостиничный бизнес", - сказал Глеб Никитин.

"Кроме того, снижение ставки НДС поможет инвесторам сократить сроки окупаемости проектов, повысив тем самым конкурентоспособность отечественной туристической инфраструктуры, улучшить инвестиционный климат и привлекательность российской гостиничной отрасли для вложения капитала", – добавил глава региона.

По словам Глеба Никитина, выпадающие доходы федерального бюджета будут компенсированы дополнительными налоговыми поступлениями за счет увеличения объемов услуг в сфере туризма.

"Туристическая отрасль является наиболее пострадавшей от пандемии. Снижение ставки НДС - та необходимая мера, которая способна поддержать российских отельеров в период вынужденного простоя. Нововведение позволило бы не только избежать повышения цен на размещение, но и простимулировало бы отельеров повысить уровень сервиса. Это позитивно скажется на всей российской туристической отрасли и поспособствует ее развитию", - рассказал в свою очередь директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По его словам, в среднем на восстановление индустрии потребуется от 6 месяцев до 1 года, при этом основной турпоток будет формироваться за счет внутреннего туризма.